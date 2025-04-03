Ελένη Χατζίδου: Ανέβασε βίντεο στο TikTok με την κόρη της και όλοι τη ρωτάνε το ίδιο πράγμα

Ένα βίντεο που ανέβασε η Ελένη Χατζίδου στο TikTok όπου χορεύει με την κόρη της έχει ήδη ξεπεράσει τις 110 χιλιάδες views και όλοι τη ρωτάνε το ίδιο πράγμα.

Διαβάστε ακόμα : Αντώνης Ρέμος: 50.000 Ευρώ για να του πετάξουν από κοντά χαρτοπετσέτες... Θα τα δίνατε;

Όπως θα δείτε, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια του Breakfast @Star δεν κάνει κάτι περίεργο πέρα από το να χορεύει με τη Μελίτα μέσα στο δωμάτιό της.

Αυτό που δικαίως τη ρωτάνε όλοι είναι από πού αγόρασε το παραμυθένιο κρεβάτι της κόρης της που μαζί με τους φωτισμούς δημιουργούν ένα παιδικό δωμάτιο που θυμίζει πριγκίπισσα της Disney!

Πάντως εκτός από θετικά σχόλια η Ελένη Χατζίδου δέχεται και κακεντρεχή που όμως αντιμετωπίζει με πολύ χιούμορ όπως αυτό που ανέφερε στην εκπομπή της για ένα σχόλιο σε βίντεό της που χορεύει.

«Προχτές ένας με έγραψε "θείτσα". Δεν ήταν follower!» ήταν η αντίδρασή της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.