Στο πρώτο Μέντα LIVE της άνοιξης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Απριλίου στις 21.00, στο Ωδείο Αθηνών, οι ακροατές του Μέντα 88 υποδέχονται έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη.

Ο κορυφαίος ερμηνευτής Δημήτρης Μπάσης, μια αυθεντική φωνή που κινείται με άνεση από τη Βυζαντινή μουσική μέχρι τα σπουδαιότερα τραγούδια των μεγάλων δημιουργών και οι εξαιρετικοί μουσικοί του, έχουν ετοιμάσει ό,τι πιο παρεϊστικο κι ανοιξιάτικο, ό,τι πιο... ΜΕΝΤΑ LIVE!

Το Μέντα LIVE παρουσιάζει ο Πέτρος Κουμπλής.



Η είσοδος στο ΜΕΝΤΑ LIVE πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

Μέντα Live!

Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!



