Tι συμβαίνει με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα; To κύμα αρνητικών σχολίων και το #Cancel

Στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ελένη Φουρέιρα, με αφορμή τo νέο της τραγούδι με τίτλο «Disco Tech», το οποίο αποτελεί διασκευή του ισραηλινού τραγουδιού «Moabet» το οποίο κυκλοφόρησε το 2021. Το κομμάτι υπογράφει ο Ισραηλινός DJ και παραγωγός Italy Galo, ένας από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της dance σκηνής στη χώρα του.

Οι επικρίσεις εστιάζονται όχι μόνο στη μουσική επιλογή, αλλά και στη δημόσια εικόνα του δημιουργού. Ο Italy Galo διατηρεί έντονη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, όπου συχνά αναρτά περιεχόμενο που σχετίζεται με τον ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με αναρτήσεις του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο καλλιτέχνης φαίνεται να στηρίζει ενεργά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, ενώ η μουσική του ακούγεται συχνά σε βίντεο που απεικονίζουν στρατιώτες.

Η επιλογή της Φουρέιρα να διασκευάσει το συγκεκριμένο τραγούδι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media. Πολλοί χρήστες, ακόμη και πιστοί θαυμαστές της, εκφράζουν την αποδοκιμασία τους για το μουσικό περιεχόμενο, για το πρόσωπο του δημιουργού πίσω από αυτό, και για το timing που επέλεξε να κάνει αυτή την κυκλοφορία η τραγουδίστρια.

“Ξέρεις Ελένη μου, μπορούσες να πεις όχι και σε αυτή τη συνεργασία αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή.”, “Υπήρξα μεγάλος φαν για χρόνια, πραγματικά ντρέπομαι για αυτό.”, “Μποικοτάζ τώρα, λυπάμαι πολύ.”, “Καλά δεν ντράπηκε καθόλου;”,”Προσοχή ποιους κάνετε θεούς” ήταν κάποια από τα σχόλια. “Πολύ κακό timing να κάνεις τραγούδι με credits από το Iσραηλ”.

Προς το παρόν, η Ελένη Φουρέιρα δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για τις αντιδράσεις. Αναμφισβήτητα όμως αυτό το κύμα αρνητικών σχολίων που ξεκίνησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έρχεται να υπενθυμίσει πως στη σύγχρονη εποχή της άμεσης πληροφόρησης και των κοινωνικών δικτύων, οι καλλιτεχνικές επιλογές δεν κρίνονται μόνο με αισθητικά ή μουσικά κριτήρια.

Συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και ίσως, ακόμη και το απόλυτο “hit”, πριν φτάσει στα charts, να πρέπει να περάσει από αυτό το "άτυπο φίλτρο της κοινωνικής ευαισθησίας". Διαφορετικά θα κρίνεται… Και όπως όλα δείχνουν, θα κρίνεται αυστηρά.

