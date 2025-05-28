Λάκης Λαζόπουλος: Έρχεται ταινία για την ιστορία με το κότερο - Θα υποδυθεί τον Ηλία Ψινάκη (video)

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Λάκης Λαζόπουλος στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «The 2Night Show», μιλώντας με ειλικρίνεια για την επιστροφή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», τις προσωπικές του σχέσεις και το ενδεχόμενο μεταφοράς ιστοριών του στη μεγάλη οθόνη.

Μάλιστα, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι σκοπεύει να γράψει ταινία με θέμα «Ήμουν Κι Εγώ Στο Κότερο», με σκοπό να πει τη δική του εκδοχή για την περιβόητη ιστορία. Αν αυτό προχωρήσει, τόνισε, θα ήθελε να υποδυθεί, μάλιστα, τον Ηλία Ψινάκη, που ήταν τότε ανάμεσα στους επιβάτες.

«Μου έχει γεννηθεί η ιδέα να κάνω ταινία τη γνωστή ιστορία “Ήμουν κι εγώ στο κότερο”. Είναι η πιο αστεία κωμωδία και τότε γέλαγα και νομίζω τώρα μπορώ να την πω. Βέβαια, δεν θέλω να παίξω εμένα, θα προτιμούσα άλλον ρόλο, όπως του Ψινάκη».

Και πρόσθεσε: «Θα γράψω την αλήθεια. Βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Όταν έγινε αυτή η ιστορία, κατάλαβα πως όταν “πουλάς” και ο άλλος μπορεί να βγάλει είδηση από εσένα, θα το κάνει».

Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή και τη μοναξιά: «Είμαι μόνος και μου αρέσει. Δεν βαδίζω σε δρόμο σχέσης. Δεν έχω βρει κάποιον άνθρωπο που να θέλω να μπω σε σχέση μαζί του. Δεν το απέκλεισα εγώ, απλώς διαγράφηκε από μόνο του. Η δουλειά μου με καταλαμβάνει πλήρως και δεν υπάρχει χώρος χρόνος για άλλα».

Με συγκίνηση, ο Λαζόπουλος αναφέρθηκε στις προσωπικότητες του παρελθόντος που τον ενέπνευσαν: «Μου λείπουν άνθρωποι που μπορούσα να μιλάω σε ένα άλλο επίπεδο: η Μελίνα, η Βουγιουκλάκη, ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης, ο Χορν. Το παρελθόν ζει μέσα μου και το ξαναφέρνω νοητά».

Έκανε επίσης λόγο για την έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και τον φόβο που κυριαρχεί: «Η δημοσιογραφία έχει καταντήσει μετεωρολογία. Ο κόσμος δεν έχει επιλογές, καθώς οι πολιτικοί εξαρτώνται από λίγες ισχυρές φωνές. Ακόμα και στο TikTok παρατηρώ ασύλληπτα πράγματα. Όποιος ελέγχει τα ΜΜΕ, ελέγχει τον κόσμο».

Όσον αφορά στις σχέσεις του με πολιτικούς, ο καλλιτέχνης δήλωσε: «Με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη γνωριστήκαμε σε μια συναυλία και ήταν πολύ συμπαθής. Ο Μητσοτάκης με έχει δει και προσπέρασε. Δεν με ενοχλεί. Μπορεί να διαφωνώ με κάποιον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να του δώσω το χέρι. Άλλωστε, οι φωτογράφοι παραμονεύουν και συχνά αποφεύγεις την επαφή για να μη δοθεί λάθος εντύπωση».

