Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έγινε και μαντινάδα - «Ούλη την επιδότηση την έχω φαγωμένη» - Δεν υπάρχει σωτηρία… (video)

Πεδίο σκληρής πολιτικής σύγκρουσης αλλά και καλλιτεχνικής δημιουργίας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο γράφτηκαν πολιτικοί λόγοι, άρθρα, καθώς και μαντινάδες. Κατά τη διάρκεια γλεντιού στην Κρήτη, ο γνωστός μουσικός, Γιώργος Φραντζεσκάκης, «σκάρωσε» μια μαντινάδα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία, πέρα από το γεγονός ότι διασκέδασε τους παρευρισκόμενους, έγινε και «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προσθέτοντας μια σατιρική πινελιά στη μουσική βραδιά, ο Γιώργος Φραντζεσκάκης τραγούδησε «ούλη την επιδότηση την έχω φαγωμένη κι αυτή η αφιλότιμη δεν το καταλαβαίνει…». Άσμα όχι αστεία… Η επίκαιρη μαντινάδα καταγράφηκε σε βίντεο από το κοινό και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο των social media.

Πηγή: skai.gr

