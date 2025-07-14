Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έγινε και μαντινάδα - «Ούλη την επιδότηση την έχω φαγωμένη» - Δεν υπάρχει σωτηρία… (video)

Ένα γλέντι στην Κρήτη έγινε «viral» όταν ο γνωστός λυράρης και καλλιτέχνης, Γιώργος Φραντζεσκάκης, αφιέρωσε δημόσια μαντινάδα στον ΟΠΕΚΕΠΕ  

ΟΠΕΚΕΠΕ

Πεδίο σκληρής πολιτικής σύγκρουσης αλλά και καλλιτεχνικής δημιουργίας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο γράφτηκαν πολιτικοί λόγοι, άρθρα, καθώς και μαντινάδες. Κατά τη διάρκεια γλεντιού στην Κρήτη, ο γνωστός μουσικός, Γιώργος Φραντζεσκάκης, «σκάρωσε» μια μαντινάδα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία, πέρα από το γεγονός ότι διασκέδασε τους παρευρισκόμενους, έγινε και «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Προσθέτοντας μια σατιρική πινελιά στη μουσική βραδιά, ο Γιώργος Φραντζεσκάκης τραγούδησε «ούλη την επιδότηση την έχω φαγωμένη κι αυτή η αφιλότιμη δεν το καταλαβαίνει…». Άσμα όχι αστεία… Η επίκαιρη μαντινάδα καταγράφηκε σε βίντεο από το κοινό και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο των social media. 

@kritikapanigiria #φραντζεσκακης #πανηγυρι #κρητη #κρητικα #οπεκεπε ♬ πρωτότυπος ήχος - Kritika Panigiria
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΠΕΚΕΠΕ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark