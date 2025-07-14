Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Ανακοίνωσε περιοδεία σε ΗΠΑ και Καναδά

Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ ανακοίνωσε περιοδεία στη Βόρεια Αμερική το 2025 για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια. Η περιοδεία με 19 συναυλίες ξεκινά επίσημα στις 29 Σεπτεμβρίου με την πρώτη εμφάνιση του πρώην μέλους των Beatles στο Παλμ Ντέζερτ της Καλιφόρνια. Θα δώσει συναυλίες σε πόλεις όπως το Λας Βέγκας, το Ντένβερ, η Μινεάπολη, η Νέα Ορλεάνη, η Ατλάντα, το Νάσβιλ, το Κολόμπους, το Μπάφαλο και το Μόντρεαλ. Η περιοδία θα ολοκληρωθεί με δύο βραδιές στο United Center του Σικάγο στις 24 και 25 Νοεμβρίου.

Την προηγούμενη μέρα της ανακοίνωσης, ο Πολ ΜακΚάρτνεί έκανε μια μικρή έκπληξη στους θαυμαστές του δημοσιεύοντας στο Instagram stories φωτογραφία ενός ζευγαριού πένες κιθάρας με χαραγμένο τον τίτλο της περιοδείας.

Ο νέος γύρος συναυλιών αποτελεί επέκταση της περιοδείας του με τίτλο «Got Back» το 2022 με 16 συναυλίες στις ΗΠΑ και στη συνέχεια εμφανίσεις στην Αυστραλία, τη Νότια Αμερική και την Ευρώπη με τελευταία στο Λονδίνο τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πηγή: skai.gr

