Όπου υπάρχει Ελλάδα: Στο ησυχαστήριο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Με την κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κάναμε ρεπορτάζ στο Πήλιο για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός είχε σπίτι στο Φτελιό Μαγνησίας, ένα μικρό και ήσυχο χωριό του Πηλίου, το οποίο αποτελούσε για εκείνον τόπο ξεκούρασης, δημιουργίας και προσωπικής ηρεμίας - ήταν το ησυχαστήριο του. Στο συγκεκριμένο σπίτι, ο σπουδαίος καλλιτέχνης περνούσε πολλές στιγμές μακριά από την ένταση της καθημερινότητας και των επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Κάτοικοι της περιοχής μιλούν με ιδιαίτερη αγάπη για τον καλλιτέχνη, τονίζοντας ότι είχε αναπτύξει στενή σχέση με το χωριό και τους ανθρώπους του. Το Πήλιο αποτελούσε για τον ίδιο έναν τόπο έμπνευσης και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνάντησε τον Διονύση Τσακνή, τον Γιάννη Ζουγανέλη, φίλους και συνεργάτες του και μας εξιστόρησαν ιστορίες από τα παλιά.

Πηγή: skai.gr

