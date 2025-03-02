«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Ο Μάρτιος ξεκίνησε με πρωτιά και αποκριάτικη διάθεση

Ο Μάρτιος ξεκίνησε με πρωτιά για το «Η Ελλάδα ψηφίζει» το οποίο και εχθές, Σάββατο 01/03, κράτησε την καλύτερη συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό και αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο πρόγραμμα στη ζώνη του. 1.611.000 συντονίστηκαν έστω και για ένα λεπτό, με το μέσο όρο στο γενικό σύνολο να είναι 13,2% και 12,9% στο κοινό 18-54.

Δύο εντυπωσιακές χορεύτριες διαγωνίστηκαν σε πραγματικό χρόνο φέρνοντας αέρα από καρναβάλι στο πλατό, όπου οι «Ό,τι να ναι» και οι «Τρεις κι ο κούκος» πήραν θέση για να διεκδικήσουν έως και 35.000 ευρώ. Οι «Τρεις κι ο κούκος» ήταν εκείνοι που κατάφεραν να προκριθούν στο μεγάλο τελικό και παρότι όπως φάνηκε είχαν καταφέρει να πιάσουν τον παλμό του τηλεοπτικού κοινού, επέλεξαν να σταματήσουν στο κέρδος των 6.287 ευρώ και να μη συνεχίσουν για τα 31.453.

Όπως αποδείχτηκε, το ζευγάρι Γιάγκος και Βίρνα Δράκου ήταν εκείνο που χαρακτήρισε περισσότερο τη δεκαετία του ’90 συγκεντρώνοντας το 31% των ψήφων!

Ως ο απόλυτος καρναβαλικός ύμνος ψηφίστηκε σε ποσοστό 54% το «Samba De Janeiro» των Bellini. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Bamboleo» των Gypsy Kings με 38%, το «Macarena» (Los Del Rio) με 6% και το «Maracaibo» (Luisa Lu Colombo) με 2%.

Στο κλίμα των ημερών και η ερώτηση για το ποιο σαρακοστιανό έδεσμα λιγουρευόμαστε πιο πολύ. Η λαγάνα με 39% ξεπέρασε οριακά τον χαλβά με 38% με την ταραμοσαλάτα να ακολουθεί με 25%.

Περισσότεροι από 4.000 χρήστες της εφαρμογής έστειλαν την περασμένη εβδομάδα τις δικές τους ερωτήσεις και στο χθεσινό επεισόδιο είδαμε τη δεύτερη πιο δημοφιλή ερώτηση ανάμεσα σε εκείνες που εστάλησαν. Το ερώτημα αν στο μπολ βάζουμε πρώτα τα δημητριακά ή το γάλα φάνηκε να είναι δίλημμα που απασχολεί, με το 61% να επιλέγει να βάλει πρώτα τα δημητριακά!

Το πιο διαδραστικό παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης συνεχίζεται το επόμενο Σάββατο με νέες ερωτήσεις και νέα απολαυστικά διλήμματα, τα οποία μπορείτε να θέσετε κι εσείς μέσω της ειδικής εφαρμογής στο ielladapsifizei.gr. Μπείτε κι εσείς στην πιο διαδραστική κοινότητα της ελληνικής τηλεόρασης και παίξτε ζωντανά, από το σπίτι σας, κάθε Σαββατόβραδο, στον ΣΚΑΪ!

