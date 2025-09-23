Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει το ταξίδι στον Έβρο και σήμερα στις 14.40, στον ΣΚΑΪ, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να συντονίζει από το studio.

Ο υδροβιότοπος του Δέλτα Έβρου φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Μέσα στις νησίδες που σχηματίζει το Δέλτα, βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 250 άγρια άλογα, τα οποία τα τελευταία χρόνια κινδυνεύουν από λειψυδρία. Οι αιτίες είναι πολλές: η κλιματική κρίση, ένα φράγμα που έχουν κατασκευάσει οι γείτονες (Τούρκοι) για να συγκρατούν το γλυκό νερό του ποταμού για να ποτίζουν τους ορυζώνες τους, και ένα σπασμένο φράγμα στη δική μας πλευρά που αφήνει το γλυκό νερό να χύνεται στη θάλασσα.

Τέσσερα μόνο παιδιά, δύο καφενεία και λιγοστός κόσμος... Αυτοί έχουν παραμείνει όλοι κι όλοι στο έρημο πλέον χωριό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο Αρδάνιο. Ίδια εικόνα και στον Δήμο Σουφλίου. Η ακρίβεια των προϊόντων σε συνδυασμό με την αδυναμία εύρεσης εργασίας στον πρωτογενή τομέα, δυσκολεύουν την παραμονή των νέων σε αυτούς τους τόπους.

Δύο χρόνια έχουν περάσει από την καταστροφική πυρκαγιά που κατέκαψε τον Έβρο. Ήταν η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά σε ευρωπαϊκό έδαφος τα τελευταία 20 χρόνια. Ένα χωριό, η Κίρκη, στην καρδιά του δάσους μέτρησε πολλά καμένα σπίτια. Ο σύλλογος του χωριού κινητοποιήθηκε, συγκέντρωσε χρήματα και βρέθηκε στέγη για έναν συγχωριανό τους. Το σπίτι του κάηκε ολοσχερώς μαζί με τα ζώα και τα κηπευτικά του.

