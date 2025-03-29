Άλλο ένα Σάββατο το διαδραστικό παιχνίδι η «Ελλάδα Ψηφίζει» με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο, κράτησε συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό με πρωτότυπες ερωτήσεις και ανατρεπτικές απαντήσεις.

Ένα από τα ερωτήματα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι παίκτες αυτή την εβδομάδα ήταν: «Ποιος είναι ο πιο πιθανός λόγος που κάποιος/α εξαφανίζεται μετά το σεξ;»

Οι τρεις πιθανές απαντήσεις που δόθηκαν ήταν:

Έχει άλλον ή άλλη Απογοητεύτηκε Μόνο αυτό ήθελε

Αμέσως ξεκίνησε η διαβούλευση μεταξύ των παικτών, με την Ελίνα να αναλαμβάνει τον ρόλο της «Ιφιγένειας», όπως είπε χαρακτηριστικά, για να δώσει την τελική απάντηση.

Η Ελίνα απέρριψε αρχικά την πρώτη απάντηση, δηλαδή την απιστία, ως λιγότερο πιθανό λόγο για την ξαφνική εξαφάνιση. Στη συνέχεια, όταν ήρθε η ώρα να αναλύσει την επιλογή «απογοητεύτηκε», ακολούθησαν απολαυστικοί διάλογοι με τους δύο παρουσιαστές.

Όταν ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος την πίεσαν να εξηγήσει «πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η απογοήτευση», η Ελίνα απάντησε με χιούμορ: «Είναι νωρίς για να πούμε για το μέγεθος της... απογοήτευσης». Η ατάκα αυτή δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Χρήστο Κούτρα, ο οποίος τη ρώτησε γελώντας: «Γιατί; Άμα το ξαναδείς, αλλάζει;»

Τελικά, η παίκτρια επέλεξε την απάντηση «μόνο αυτό ήθελε», η οποία αποδείχθηκε σωστή, καθώς το 46% του κοινού συμφώνησε μαζί της. Η απάντηση «απογοητεύτηκε» ακολούθησε με 43%, ενώ μόλις 11% απάντησε «έχει άλλον ή άλλη».

Πηγή: skai.gr

