Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής ξεκινούν την εβδομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» από τις Σπέτσες. Σήμερα, Δευτέρα 28 Απριλίου στις 14.45, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ ταξιδεύουν στο σπετσιώτικο φως, το σήμερα και το αύριο του νησιού, μέσα από τους σύγχρονους ανθρώπους του αλλά και το ιστορικό του αποτύπωμα.

Δείτε το trailer:

Η ιστορία της Αθηνάς είναι μια συγκινητική ιστορία, που εμπεριέχει αγώνα, δύναμη και μια κοινότητα που γίνεται ζεστή αγκαλιά για κάθε παιδί με αναπηρία. Η μητέρα και ο πατέρας της Αθηνάς ήρθαν από τη Γαλλία και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στις Σπέτσες. Στο νησί δημιούργησαν μια ομάδα στήριξης και συμπερίληψης, ώστε η διαφορετικότητα της μικρής τους να είναι απλά… μια λέξη.

Δρόμος, θάλασσα και ποδήλατο είναι η καθημερινότητα του Φίλιππου Βώκου και κάθε αθλητή τριάθλου. Δύσκολο αλλά συναρπαστικό. Στις Σπέτσες όμως, η έμπνευση είναι παντού, και στο Spetsathlon, το οποίο ώθησε τον Φίλιππο σε αυτό το απαιτητικό αγώνισμα.

Ο ευπατρίδης Σωτήριος Ανάργυρος είναι ο μέγας ευεργέτης των Σπετσών. Η Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή, το ξενοδοχείο «Ποσειδώνιο» και σειρά δημοσίων έργων έγιναν χάρις σε αυτόν. Το αρχοντικό του όμως καταρρέει εξαιτίας γραφειοκρατικών εμποδίων στην αποκατάστασή του. Ο απόγονός του μας ανοίγει το σπίτι και μας εξιστορεί.

Χιλιάδες αδέσποτα ζώα στις Σπέτσες εξασφαλίζουν τη φροντίδα τους από μια μη κερδοσκοπική κτηνιατρική δομή που αναλαμβάνει στειρώσεις. Οι άνθρωποί της, σε συνεργασία με τον Δήμο και εθελοντές, δίνουν ελπίδα και πολλές φορές ζωή στις γάτες του νησιού.

Την Τρίτη 29 Απριλίου, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει και βγαίνει ζωντανά από την Ύδρα.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.