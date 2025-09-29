Σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, την Πάτρα. Από το studio συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Τεράστιες είναι οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές που έπληξαν την Αχαΐα στις αρχές Αυγούστου. Σπίτια και κόποι μιας ζωής έγιναν στάχτη από τις φλόγες που πέρασαν μέσα από τα χωριά, καταστρέφοντας το βίος των ανθρώπων.

Σύμβολο ενσυναίσθησης, ανθρωπιάς και ευαισθησίας έγινε μέσα σε μία στιγμή ο Ολσιέν Μουτσομπέγκα, o 33χρονος εργάτης που έγινε γνωστός σε όλη την Ελλάδα, όταν ο φακός τον απαθανάτισε να σώζει πρόβατο με το μηχανάκι του, από τη φωτιά που κατέκαψε στην Αχαΐα.

Με το κόστος να βρίσκεται στα 15,40 ευρώ για κάθε διέλευση της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου, πολλοί είναι οι πολίτες που προτιμούν τα φέρι μποτ της πορθμειακής γραμμής. Όπως τελικά φαίνεται, η γέφυρα εξυπηρετεί περισσότερο τους επισκέπτες και τους περαστικούς και όχι εκείνους που τη χρειάζονται καθημερινά.

Η «γιαγιά Τιτίκα» της Πάτρας έγινε σύμβολο αυτοθυσίας σε όλη την Ελλάδα. Ένας χαρισματικός άνθρωπος γεμάτος αγάπη που έγινε «ασπίδα ζωής» για την 8χρονη γειτονοπούλα της, όταν ξαφνικά είδε μία μοτοσικλέτα να κινείται κατά πάνω τους.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.