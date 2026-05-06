Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Ιστορίες από τα Ψαρά και τις Οινούσσες - Δείτε trailer

Σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παρουσιάζει ιστορίες ζωής, προσφοράς και ναυτικής υπερηφάνειας από τα Ψαρά και τις Οινούσσες – τα μικρά ακριτικά νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στα Ψαρά, ένα νησί με μόλις 250 κατοίκους, η καθημερινότητα ξεκινά πριν ακόμα χαράξει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού. Πίσω από αυτή τη μυρωδιά βρίσκεται η κυρία Μαρουσώ, η ιδιοκτήτρια και ψυχή του μοναδικού φούρνου του νησιού.

Από τα Ψαρά περνάμε στις Οινούσσες, ένα νησιωτικό σύμπλεγμα βορειοανατολικά της Χίου, που συνδυάζει τη στρατηγική σημασία με τη ναυτική κληρονομιά. Εκεί βρίσκεται το Επιτηρητικό Φυλάκιο «Παναγιά», μια κρίσιμη ακριτική στρατιωτική εγκατάσταση που υπάγεται στην 96η ΑΔΤΕ. Το φυλάκιο αποτελεί βασικό σημείο αποτροπής, ανακαινίστηκε πλήρως το 2023, ενώ συχνά το επισκέπτεται η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Παράλληλα, οι Οινούσσες είναι η πατρίδα μεγάλων καπεταναίων και εφοπλιστών της Ελλάδας, με τη θάλασσα να είναι η ίδια η ζωή των κατοίκων - κάθε σπίτι έχει και έναν ναυτικό. Από αυτό το μικρό νησί κατάγονται οικογένειες που κατέκτησαν την παγκόσμια ναυτιλία, ξεκινώντας από απλά καΐκια και φτάνοντας στα μεγαθήρια των ωκεανών. Στις Οινούσσες, τα πάντα θυμίζουν θάλασσα: από τη Ναυτική Ακαδημία που εκπαιδεύει τη νέα γενιά αξιωματικών και το Ναυτικό Μουσείο που διατηρεί ζωντανή την ιστορία μέχρι το άγαλμα της Γοργόνας στο λιμάνι. Οι Οινούσσιοι δεν ξέχασαν ποτέ την πατρίδα τους, στηρίζοντάς την με δωρεές και κρατώντας ζωντανή τη ναυτική περηφάνια.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.