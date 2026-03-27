Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνει το οδοιπορικό της στην Αχαΐα με ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Μεταξύ άλλων, κάνουμε περιπολία με σκάφος του Λιμενικού Σώματος στην Πύλο, καταγράφουμε τις καταστροφές από τις κατολισθήσεις στο χωριό Μαζαράκι και συναντάμε εθελοντές πυροσβέστες που στέκονται στο πλευρό των κατοίκων σε κάθε ανάγκη. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στη νοτιοδυτική άκρη της Πελοποννήσου, η Πύλος είναι ένα από τα πιο κομβικά σημεία για την επιτήρηση στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η κάμερα και η δημοσιογράφος της εκπομπής ανέβηκαν σε σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και κατέγραψαν το έργο των στελεχών εν ώρα υπηρεσίας.

Η φύση έδειξε το σκληρό της πρόσωπο στις 17 Φεβρουαρίου, όταν σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το χωριό Μαζαράκι στην Ηλεία, προκαλώντας εκτεταμένες κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές στις υποδομές. Το χωριό αποκλείστηκε, ενώ αρκετές κατοικίες κρίθηκαν ακατάλληλες, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να φιλοξενούνται σε συγγενείς και φίλους. Ενδεικτικό της σοβαρής κατάστασης, είναι το γεγονός ότι γονείς αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τα παιδιά τους στις πλάτες μέσα από χωράφια, λόγω της αστάθειας του εδάφους.

Η κάμερα της εκπομπής συνάντησε εθελοντές πυροσβέστες, που αφιερώνουν χρόνο και ενέργεια για την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Μας μίλησαν για την προσφορά τους στις μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου και μας περιέγραψαν έντονες, αλλά και συγκινητικές στιγμές.

Πηγή: skai.gr

