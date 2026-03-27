Ο Ράιαν Γκόσλινγκ ενώνει τις δυνάμεις του με τους Daniels

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling) θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία των σκηνοθετών του οσκαρικού «Everything Everywhere All at Once», Ντάνιελ Κουάν (Daniel Kwan) και Ντάνιελ Σάινερτ (Daniel Scheinert) γνωστοί και ως Daniels.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, ενώ τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν στο Λος Άντζελες το καλοκαίρι. Η Universal είχε ορίσει την κυκλοφορία της ταινίας για τις 12 Ιουνίου 2027, αλλά πρόσφατα μετέθεσε την πρεμιέρα για τις 19 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Πλέον, ο Γκόσλινγκ πρόκειται να ηγηθεί δύο μεγάλων κυκλοφοριών το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένου του «Star Wars: Starfighter», ένα spinoff που διαδραματίζεται σε έναν πολύ μακρινό γαλαξία, σε σκηνοθεσία Σον Λέβι (Shawn Levy).

Η συμφωνία του ηθοποιού για την νέα παραγωγή των Daniels έκλεισε μόλις λίγες ημέρες αφότου η νέα του ταινία το «Project Hail Mary», της Amazon MGM ξεπέρασε τις προσδοκίες στο box office με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται μέχρι στιγμής στα 100 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και στα 155 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Οι Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, έκαναν το σκηνοθετικό τους ντεμπούτο με το «Swiss Army Man» το 2016, μια κωμωδία φαντασίας με πρωταγωνιστή τον Πολ Ντέινο (Paul Dano) στο πλευρό του Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe). Αναμένεται να αναλάβουν και την παραγωγή της νέας τους ταινίας, μαζί με τον Τζόναθαν Γουάνγκ (Jonathan Wang), μέσω της συνολικής συμφωνίας της εταιρείας τους Playgrounds, με τη Universal.

Ο Κουάν και ο Γουάνγκ στήριξαν πρόσφατα το ντοκιμαντέρ «The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist» από τη Focus Features το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει σήμερα, 27 Μαρτίου, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

