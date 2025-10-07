Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Για 2η μέρα στα Ιωάννινα - Δείτε trailer

Και σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στα πανέμορφα Ιωάννινα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Φέτος συμπληρώνονται τρία χρόνια από το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, όπου σκοτώθηκε η νεαρή Έμμα. Τον Νοέμβριο του 2022, η Έμμα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην οδό Εγνατία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο οδηγός την εγκατέλειψε και η νεαρή κοπέλα, έχοντας βαριά τραύματα, κατέληξε. Η απόφαση για τη δωρεά οργάνων χάρισε ζωή σε πέντε ανθρώπους. Από τότε, η καρδιά της Έμμας χτυπά στη Σάντυ. Η Σάντυ είχε καρδιακή ανεπάρκεια και, λίγο πριν χάσει τη ζωή της η 21 ετών φοιτήτρια από τη Θεσσαλονίκη, ήταν πρώτη στη λίστα αναμονής για μόσχευμα.

Οι φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουν χρόνια προβλήματα. Αποκορύφωμα η πυρκαγιά τα ξημερώματα της 3ης Απριλίου 2024, όταν κινδύνευσαν οι ζωές 13 φοιτητών που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στα δωμάτιά τους. Οι φοιτητές αναφέρουν και άλλα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους: τα προβλήματα στο ασανσέρ με συνέπεια συχνούς εγκλωβισμούς και τα σημάδια φθοράς και μούχλας που εμφανίζουν οι εγκαταστάσεις στους διαδρόμους, με αποτέλεσμα ορισμένα σημεία να αποτελούν κίνδυνο για τραυματισμούς. Αρχές Σεπτεμβρίου τα ξημερώματα, κατέρρευσε μεγάλο τμήμα οροφής κεντρικού διαδρόμου στο Παιδαγωγικό Τμήμα. Ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός, με τη ζημιά όμως να μην αποκαθίσταται πλήρως.

Το ρεπορτάζ μας μεταφέρει στην καρδιά του ανατολικού Ζαγορίου, μια περιοχή γνωστή για τα επιβλητικά τοπία της και τη φυσική της ομορφιά, αλλά και για μια σπάνια και πολύτιμη γαστρονομική απόλαυση: την άγρια τρούφα. Εκεί, γνωρίσαμε τα μέλη του "Τρουφοκύκλου", τρουφοκυνηγούς, που με πάθος και αφοσίωση αφιερώνουν τον χρόνο τους στην αναζήτηση αυτού του υπόγειου θησαυρού μαζί με τα εκπαιδευμένα σκυλάκια τους. Η εμπειρία μας ολοκληρώθηκε με πεντανόστιμα πιάτα που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα της τρούφας.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.