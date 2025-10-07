«Πορτρέτο ενός ανθρώπου που αρνείται απλώς να τα παρατήσει» χαρακτηρίζεται το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ που εξετάζει το τελευταίο κεφάλαιο του «Πρίγκιπα του Σκότους» Όζι Όσμπορν.

Το "Ozzy: No Escape from Now" κυκλοφόρησε χθες από την Paramount+ και εξετάζει τα τελευταία έξι χρόνια του Όσμπορν, από τη μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον μέχρι τον αποχαιρετισμό του στο Villa Park, στο Μπέρμιγχαμ συμπεριλαμβανομένων στιγμών από τα παρασκήνια της ιστορικής συναυλίας.

Σε συνεργασία με την οικογένεια Όσμπορν και τα MTV Entertainment Studios, η ταινία διάρκειας δύο ωρών περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τη σύζυγο του Όζι, Σάρον και τα παιδιά του, Έιμι, Κέλι και Τζακ Όσμπορν.

Ο εκτελεστικός παραγωγός Φιλ Αλεξάντερ δήλωσε ότι η ταινία είναι μια «μελέτη στην ανθεκτικότητα», που επέτρεψε στον Όσμπορν να εκφράσει πού βρισκόταν και πώς ένιωθε.

Σύμφωνα με το BBC, ο παραγωγός εξήγησε ότι η ταινία δεν θα μπορούσε ποτέ να είχε γίνει χωρίς τη συμμετοχή και την ειλικρίνεια της Σάρον Όσμπορν.

Είπε ότι η οικογένεια του σταρ είχε βασικό ρόλο, προσθέτοντας ότι στόχος ήταν να καταγραφεί το ταξίδι τους και να δουν τι πέρασαν οι ίδιοι.

«Βλέπεις όλα τα τρωτά σημεία. Βλέπεις τον αντίκτυπο που έχουν στην οικογένεια τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα υγείας του Όζι και βλέπεις την επίδραση που έχουν στον ίδιο, αλλά εξίσου βλέπεις και τον αντίκτυπο που έχουν στη μουσική του» ανέφερε.

Στο ντοκιμαντέρ υπάρχουν επ΄σιης σκηνές από την ιστορική αποχαιρετιστήρια συναυλία του Όσμπορν, με τους μεγάλους ροκ καλλιτέχνες να συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τον πρωτοπόρο της heavy metal.

«Υπάρχει γνήσιος σεβασμός και αγάπη. Πολλοί από αυτούς τους τύπους θυμούνται πώς άλλαξε τη ζωή τους όταν ήταν παιδιά. Ο Μπίλι Κόργκαν αναστατώθηκε πολύ. Ο Τζέιμς Χέτφιλντ ήταν πραγματικά συναισθηματικά φορτισμένος. Σημαίνει τόσα πολλά με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ήταν μια εξαιρετική στιγμή για μένα, να βλέπω τον Όζι να παρακολουθεί αυτούς τους πραγματικά μεγάλους καλλιτέχνες να τραγουδούν τα τραγούδια του μπροστά του. Και ήταν πραγματικά νευρικοί, το ένιωθες αυτό. Αλλά νομίζω ότι είπαν μερικά πολύ ωραία πράγματα, και όλοι τα εννοούσαν πραγματικά» ανέφερε σε συνέντευξή της στο Variety η Βρετανίδα σκηνοθέτιδα του νροκιμαντέρ, Τάνια Αλεξάντερ.

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε τον Ιούλιο, σε ηλικία 76 ετών, εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath.

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο στον Όσμπορν στην πόλη καταγωγής του, το Μπέρμιγχαμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.