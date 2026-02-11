«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Επόμενος προορισμός η Βοιωτία, σήμερα στις 14.40, στον ΣΚΑΪ

Ο προορισμός του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» για σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 14.40, είναι η Βοιωτία. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ξεκινά ένα οδοιπορικό με ρεπορτάζ από το Δίστομο, τον Ελεώνα Θήβας και την Αντίκυρα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Πέμπτη 18 Μαΐου 2000, ώρα 10:00, Αντίκυρα. Αεροσκάφος Φάντομ της Πολεμικής Αεροπορίας, προσκρούει στο σπίτι των οικογενειών Κόλλια και Παπαχαραλάμπους. Η 17χρονη Αργυρώ Παπαχαραλάμπους και η 19χρονη Ιωάννα Ειρήνη Κόλλια, σκοτώνονται ακαριαία, ενώ διάβαζαν στο δωμάτιο της δεύτερης - η Αργυρώ για τις πανελλήνιες και η Ιωάννα Ειρήνη για τη σχολή της. Νεκροί, επίσης, είναι οι χειριστές του αεροσκάφους, Κωνσταντίνος Αλεξανδράκης και Πολύκαρπος Μουχτούρης. Όσα ακούμε από τους συγγενείς και τους κατοίκους κόβουν την ανάσα, με ερωτήματα, όπως λένε οι οικογένειες, ακόμη και σήμερα να παραμένουν ανοιχτά.

Επισκεφτήκαμε τα σχολεία των γυναικείων φυλακών Ελεώνα Θήβας. Γυναίκες κρατούμενες, μεταξύ των οποίων και μια μητέρα που ζει με το παιδί της μέσα στη φυλακή, μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής για την καθημερινότητά τους. Κάποιες από αυτές δεν είχαν την δυνατότητα να πάνε στο σχολείο όσο ήταν έξω και έμαθαν να γράφουν για πρώτη φορά μέσα στη φυλακή. Η μητέρα - κρατούμενη παρακολουθεί μαζί με την 2,5 ετών κόρη της τα μαθήματα των φυλακών, υπογραμμίζοντας πως ελληνικά έμαθε ουσιαστικά να γράφει και να μιλά, ούσα έγκλειστη. Σημειώνεται ότι ο νόμος προβλέπει ότι μέχρι την ηλικία των τριών ετών, τα παιδιά μπορούν να είναι με τη μητέρα τους μέσα στη φυλακή.

Ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα των Ναζί στην κατεχόμενη Ελλάδα. Το πρωί της 10ης Ιουνίου 1944 γερμανική στρατιωτική φάλαγγα των Ες Ες ξεκίνησε από τη Λιβαδειά για την Αράχωβα, με σκοπό την εκκαθάριση της περιοχής από τις αντάρτικες δυνάμεις. Το Δίστομο πυρπολήθηκε και περισσότεροι από 200 κάτοικοι εκτελέστηκαν απάνθρωπα, ανάμεσά τους παιδιά και βρέφη. Με την κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», συναντήσαμε ανθρώπους που επέζησαν από τις θηριωδίες και μας περιέγραψαν τα όσα έζησαν. Στο προσκήνιο τέθηκε ξανά και το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, που 82 χρόνια μετά, δεν έχει γίνει τίποτα.

