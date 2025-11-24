Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», από σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 14.40, ξεκινά ένα οδοιπορικό στην Εύβοια, παρουσιάζοντας ενδιαφέροντα θέματα και συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Οι τραγικές πλημμύρες της Εύβοιας το 2020 κόστισαν τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους. Τώρα, οι συγγενείς των θυμάτων αντιμετωπίζουν έναν μακρύ δικαστικό αγώνα, διεκδικώντας δικαίωση και αποζημίωση για την απώλειά τους. Έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις που δικαιώνουν θύματα με αποζημιώσεις, αλλά οι φορείς ασκούν εφέσεις. Στο χωριό Πολιτικά χάθηκαν τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος 8 μηνών. Εκεί ζει και η Γιαννούλα Κατσούλη, που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία της στην προσπάθειά της να σώσει τον κατάκοιτο σύζυγό της.

Λίγο έξω από τη Χαλκίδα, στα Πολιτικά βρίσκεται ένα μονοπάτι διαφορετικό από τα άλλα. Η Ηρώ από μικρή λάτρευε την πεζοπορία και τη φύση και κάποτε άκουσε πως υπάρχει ένα μονοπάτι που χρησιμοποιούσε ο προπάππους της για να κατεβάζει ασβεστόπετρες. Έκτοτε έβαλε στόχο ζωής να δώσει πνοή σε αυτό το μονοπάτι… Η ζωή όμως της έδειξε το σκληρό της πρόσωπο και στα 24 της διαγνώσθηκε με μια μορφή επιθετικού καρκίνου. Το όνειρό της να δει το μονοπάτι έτοιμο παρέμεινε ζωντανό και λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ζήτησε από τους γονείς της να συνεχίσουν αυτό που εκείνη ξεκίνησε. Η Ηρώ έφυγε στα 29 της και τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν λίγο καιρό μετά. Τα τελευταία 10 χρόνια, οι γονείς της είναι μέρα νύχτα εκεί με έναν στόχο: αυτό το μονοπάτι να μην σβήσει ποτέ. Σήμερα, υπάρχουν 4 διαδρομές και κάθε χρόνο στην ονομαστική της γιορτή ο ορειβατικός σύλλογος Χαλκίδας πραγματοποιεί πεζοπορία μνήμης και ζωής.

Η Σφυριχτή Γλώσσα του χωριού Αντιά είναι ένας μοναδικός τρόπος επικοινωνίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πλήρως ανεπτυγμένη γλώσσα, όπου ο σφυριχτής, χρησιμοποιώντας τους τονισμούς και διαφορετικούς ήχους σφυρίγματος, προφέρει γράμματα, συλλαβές και λέξεις. Η Σφυριχτή Γλώσσα χρησιμοποιείται κυρίως όταν, λόγω απόστασης και μορφολογίας του εδάφους, η ομιλία δεν μπορεί να φτάσει στον αποδέκτη.

