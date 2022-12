Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την τηλεοπτική σειρά «The Daisy Jones & The Six» - Δείτε video

Γραμμένο από τον Taylor Jenkins-Reid, το best-seller των New York Times κυκλοφόρησε το 2019 και αφηγείται μια ιστορία μουσικής, φήμης και πλούτου

Η πολυτάλαντη ηθοποιός και παραγωγός Reese Witherspoon διασκευάζει το μυθιστόρημα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις «Daisy Jones & The Six» σε τηλεοπτική σειρά, και όλοι ανυπομονούμε.

Γραμμένο από τον Taylor Jenkins-Reid, το best-seller των New York Times κυκλοφόρησε το 2019 και αφηγείται μια ιστορία μουσικής, φήμης και πλούτου, με φόντο το Los Angeles της δεκαετίας του 1970. Έχοντας συγκεντρώσει κριτικές πέντε αστέρων, το αξιόλογο μυθιστόρημα εξερευνά θέματα sex, ναρκωτικών και rock ‘n ‘roll.

Πώς όμως βρέθηκε στα χέρια της ηθοποιού;

Η Reese, διαβάζοντας το βιβλίο, θέλησε να γράψει την κριτική της, μια κριτική που έφτασε στο εξώφυλλο του δημοσιευμένου βιβλίου. Η κριτική της ανέφερε: «Έπεσα με τα μούτρα στην ηρωίδα Daisy και έτσι «καταβρόχθισα» το βιβλίο σε μια μέρα». Έτσι, δεν είναι περίεργο που η εταιρεία παραγωγής Hello Sunshine της Witherspoon βρίσκεται πίσω από την τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου, μαζί με τα Amazon Studios.

Πότε κυκλοφορεί το Daisy Jones & The Six;

Στις 6 Δεκεμβρίου, το Vanity Fair αποκάλυψε ότι οι «Daisy Jones & The Six» θα κάνουν το τηλεοπτικό τους ντεμπούτο στις 3 Μαρτίου 2023. Μόλις κυκλοφορήσει, η σειρά 12 επεισοδίων θα είναι διαθέσιμη στο Amazon Prime Video.

Η πλοκή

Το μυθιστόρημα «The Daisy Jones & The Six» διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1970 και ακολουθεί τον κεντρικό χαρακτήρα, τη solo τραγουδίστρια Daisy Jones. Η περιζήτητη star βρίσκει ένα σπίτι με το συγκρότημα της, The Six, αλλά χωρίζει μαζί τους μετά από ένα album που κυκλοφορούν. Ακολουθεί χάος και δράμα, ειδικά όταν ο de facto αρχηγός του συγκροτήματος, Billy Dunne, συγκρούεται με την Daisy… σχεδόν για τα πάντα.

Αν και το βιβλίο είναι γραμμένο σε μορφή documentary, η ιστορία είναι φανταστική. Η τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου από τη Witherspoon πρόκειται να περιλαμβάνει επίσης ερμηνείες πραγματικών rock stars, συμπεριλαμβανομένων των Iggy Pop, Jimmy Page και του «groupie» Sable Starr.

Ωστόσο, αν και πρόκειται για μια φανταστική ιστορία, η Jenkins-Reid αποκάλυψε στο Hello Sunshine ότι η σχέση μεταξύ της Daisy και του Billy βασίστηκε στους Stevie Nicks και Lindsey Buckingham, των Fleetwood Mac.

Το cast

Το casting για την πολυαναμενόμενη σειρά περιλαμβάνει τη Riley Keough, ως Daisy Jones. Η Keough είναι η περίφημη εγγονή του Elvis Presley. Επίσης, ο Sam Claflin θα υποδυθεί τον Billy Dunne, η Suki Waterhouse θα υποδυθεί την Karen Sirko και η Camila Morrone πρωταγωνιστεί ως Camila Dunne.

Άλλα πρόσωπα που θα δεις είναι ο Josh Whitehouse (που υποδύεται τον Eddie Roundtree), ο Sebastian Chacon (ως Warren Rhodes) και ο Nabiyah Be (που υποδύεται τη Simone Jackson). Μιλώντας στο The Hollywood Reporter τον Ιούλιο του 2018, όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η τηλεοπτική μεταφορά, η Witherspoon είπε: «Μόλις άρχισα να διαβάζω το «Daisy Jones & The Six», το ερωτεύτηκα αμέσως. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που το φέρνω στην οθόνη με την Amazon και την Jen Salke».

