Οξυά Μουζακίου: Το χωριό της Έλενας Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου είναι αναμφίβολα το «νούμερο ένα» στην καρδιά όλων των Ελλήνων, ειδικά μετά τη νίκη της στη Eurovision το 2005, αλλά κυρίως στους κατοίκους του Μουζακίου Καρδίτσας και της γειτονικής Οξυάς, το μέρος απ’ όπου καταγόταν ο πατέρας της.

Η Έλενα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σουηδία, όμως τα καλοκαίρια πάντα επέστρεφε στη γενέτειρά της, και δημιουργούσε όμορφες αναμνήσεις, δίπλα στα αγαπημένα της πρόσωπα. Και η αλήθεια είναι πως ακόμη και σήμερα έχει το χωριό στην καρδιά της, και όποτε βρίσκει λίγο χρόνο πηγαίνει εκεί για να ηρεμήσει, και να δει φίλους και συγγενείς.

Φυσικά, όλοι στο χωριό είναι υπερήφανοι που κατάγεται από εκεί η Έλενα και στους τοίχους των σπιτιών αλλά και των καταστημάτων τους έχουν φωτογραφίες με τη δημοφιλή τραγουδίστρια από τα παιδικά της χρόνια, μέχρι και σήμερα που είναι καταξιωμένη, με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της, και την απολαμβάνουμε στο The Voice of Greece, μέσα από την συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Όλοι μιλούν για εκείνη με συγκίνηση και περίσσεια αγάπη, και θυμούνται στιγμές από τα καλοκαίρια που περνούσε ως παιδί εκεί, ενώ όλοι τονίζουν, πως παρά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε, ήταν και εξακολουθεί να είναι πάντα συνεσταλμένη, χαμογελαστή και προσιτή σε όλο τον κόσμο.

Η ίδια όταν πηγαίνει στο χωριό του πατέρα της βλέπει συγγενείς, φίλους, κάνει εξορμήσεις στη φύση και παίρνει λίγο χρόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μιλώντας παλιότερα σε μία συνέντευξη είχε πει χαρακτηριστικά πως «στο Μουζάκι δεν είμαι η Παπαρίζου, είμαι η Έλενα, η κόρη του Γιώργου», δείχνοντάς μας πως εκτός από μεγάλη σταρ είναι συνάμα και το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Εκείνο το μικρό κορίτσι που τα καλοκαίρια έρχονταν από τη Σουηδία στο Μουζάκι, μάζευε όλα τα παιδιά στην αυλή και τους τραγουδούσε. Είχε άστρο για να γίνει κάτι σπουδαίο, και τα κατάφερε…

Τον Μάιο του 2005 και ανήμερα της ονομαστικής της εορτής έφερε την Ελλάδα στην πρώτη θέση του δημοφιλούς Διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, γεμίζοντας με χαρά και υπερηφάνεια τους απανταχού Έλληνες, που ενωμένοι, σαν μια γροθιά, βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν αυτήν την επιτυχία. Μέσα σε ένα βράδυ η Έλενα έγινε το παιδί όλων των Ελλήνων.

Είκοσι χρόνια αργότερα εξακολουθεί να είναι η Number One τραγουδίστρια της χώρας μας, που όπου βρεθεί, κι όπου σταθεί μνημονεύει το χωριό της στην Καρδίτσα. «Έλενα σ’ αγαπάμε» λέει ο θείος της στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα, μία έκφραση που όλοι μέσα μας έχουμε πει κάποια στιγμή.



