«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο

Δυναμικά έχουν μπει στο guessing οι παίκτες του «Η Ελλάδα ψηφίζει» καθώς στο δεύτερο live εχθές (22/10) οι «4 εποχές» προκρίθηκαν στον τελικό και κέρδισαν 7.000 ευρώ.

Ο τελικός έθεσε το ερώτημα «Η γυναίκα πολιτικός που θα ήθελα να με συμβουλέψει για τα ερωτικά μου είναι…» και η πλειοψηφία του τηλεοπτικού κοινού (36%) επέλεξε την Έλενα Ράπτη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 27%.

Οι «4 εποχές» αναμετρήθηκαν με τους «Ψηφοθήρες» από την Πάτρα σε ένα παιχνίδι που αρχικά φάνηκε να τους δυσκολεύει ιδιαίτερα αφού ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο με «0» στο ταμείο!

Τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου συνόδευσαν ένα μεγάλο μέρος του live με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο να τον αποχαιρετούν συγκινημένοι.

Το τηλεοπτικό κοινό επέλεξε, ως το τραγούδι του σπουδαίου δημιουργού που αγαπά περισσότερο, την «Συννεφούλα», σε ποσοστό 38% ενώ το 30% επέλεξε τον «Καραγκιόζη».

Οι απαντήσεις που δόθηκαν, για ακόμα μία φορά, έδωσαν αφορμή για συζητήσεις εντός και εκτός πλατό.

Το 58% πιστεύει πως οι κυβερνήσεις «Δεν έχουν ιδέα» για την ύπαρξη εξωγήινων ενώ το 42% πως «Μιλάνε μαζί τους»!

Για να πετύχει κάποιος στην Ελλάδα σύμφωνα με το 84% του κοινού θα πρέπει να έχει γνωριμίες!

Το 75% θεωρεί ως χειρότερη δουλειά του σπιτιού το σιδέρωμα.

Νέα ερωτήματα, ενδιαφέροντα διλήμματα και 40.000 ευρώ περιμένουν τις δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Κατεβάστε κι εσείς τη δωρεάν ειδική εφαρμογή μέσα από το App Store ή το Google Play και μπείτε στο παιχνίδι από το σπίτι σας!

Η Ελλάδα ψηφίζει: Τετάρτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#ielladapsifizei

Δείτε τα αποσπάσματα:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.