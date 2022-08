Οι Red Hot Chili Peppers μοιράζονται μαζί μας το νέο τους τραγούδι «Tippa My Tongue» - Θυμίζει κάτι από τα… παλιά - Δείτε το video

Το «Return of the Dream Canteen», το νέο τους άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου από τη Warner

Οι Red Hot Chili Peppers μοιράστηκαν ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Tippa My Tongue», το πρώτο κομμάτι από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Return of the Dream Canteen», που θα κυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου από τη Warner. Συνοδεύεται από ένα ψυχεδελικό βίντεο σε σκηνοθεσία Malia James, με animation από τους Julien Calemard και Thami Nabil.

Το «Return of the Dream Canteen» θα είναι το δεύτερο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers μέσα στη χρονιά, μετά το «Unlimited Love» του Απριλίου.

«Το ''Return of the Dream Canteen'' είναι ό,τι είμαστε και ό,τι ονειρευτήκαμε ποτέ να γίνουμε. Είναι γεμάτο. Φτιαγμένο με το αίμα της καρδιάς μας, της δικής σας, των Red Hot Chili Peppers», ανέφερε το συγκρότημα.

Στο νέο αυτό κομμάτι, οι Καλιφορνέζοι θυμούνται τα… παλιά, μιας και στους στίχους του κάνουν λόγο για «Funky Monks», όπως ακριβώς λέγεται, δηλαδή, ένα από τα κομμάτια του δίσκου τους «Blood Sugar Sex Magik».





Πηγή: skai.gr

