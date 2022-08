House of the Dragon: Φωτιές και δράκοι σε νέο εντυπωσιακό trailer λίγο πριν την πρεμιέρα - Δείτε βίντεο

Το τελευταίο teaser που δόθηκε στη δημοσιότητα μας βάζει ξανά στο Γουέστερος με την περίφημη μουσική του intro του Game of Thrones. Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Κυριακή

Τη σύνδεση του Game of Thrones με το House of the Dragon, δεν την αρνήθηκε ποτέ κανένας. Το όνομα της αρχικής σειράς υπάρχει μάλιστα πάνω από το logo της νέας. Και όλα είναι γνώριμα. Οι τοποθεσίες, οι δράκοι, τα κατάξανθα μαλλιά των Ταργκάρυεν.

Το τελευταίο teaser που δόθηκε στη δημοσιότητα όμως, μας βάζει ξανά στο Γουέστερος με την περίφημη μουσική του intro του Got. Και φυσικά επιστρέφουμε αμέσως στον αγαπημένο κόσμο που μας έλειψε την τελευταία τριετία.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Κυριακή και περιμένουμε πως και πως να ακούσουμε και το νέο intro που θα έχει και πάλι την υπογραφή του Ramin Djawadi.

Το House of the Dragon βασίζεται στο Fire and Blood του George RR Martin που κυκλοφόρησε το 2018, και τοποθετείται χρονικά 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του Game of Thrones. Είναι η ιστορία για τον οίκο των Ταργκάρυεν και τον εμφύλιο πόλεμο που σημάδεψε την εποχή

