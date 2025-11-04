Pepper Church Sessions με την Cilia Katrali: Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 20.30

Ο Pepper 96.6 διοργανώνει για 10η χρονιά τα Pepper Church Sessions, τις πιο ατμοσφαιρικές συναυλίες που πραγματοποιούνται με επιτυχία στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 20.30, η φωνή της Cilia Katrali αντηχεί κάτω από τους θόλους της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου. Η Cilia Katrali, γεννημένη στην Αθήνα το 1994, είναι τραγουδοποιός και ηθοποιός, ενώ μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ της «Πατίνια στο φεγγάρι».

Στα τραγούδια της μιλά για παράξενες ιστορίες της πόλης και της υπαίθρου που δεν έχουν –σχεδόν ποτέ– κανένα τέλος, αλλά ούτε ψάχνουν κιόλας. Χαρακτηριστικό της είναι ο ιδιαίτερος – αφηγηματικός στίχος σε indie ηχοχρώματα και η συνύπαρξη της θεατρικότητας και της πειραματικής σύνδεσης μουσικών ειδών.

