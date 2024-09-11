Μια κουβέντα καρδια΄ς είχαν στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο του Power Of Love η Κατερίνα Καραβάτου με την Ανδριάνα Παναγιώτου. Στα πλαίσια της φωτογραφικής αναδρομής της ζωής της παίκτριας του αγαπημένου reality του ΣΚΑΙ, μιλήσαν για τις αναμνήσεις της και την πολύ ιδιαίτερη σχέση που είχε με τον παππού της που λάτρευε.

Η Ανδριάνα ιδιαίτερα φορτισμένη μιλώντας για τον τόσο αγαπημένο της άνθρωπο και την απώλειά της πάνω στην κουβέντα αποκάλυψε πως νιώθει την προστασία του, έρχεται στον ύπνο της και της μιλάει και η ίδια νιώθει πως τη βοηθάει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μιλώντας της στον ΄ύπνο της πολλές φορές.

Ιδιαίτερα φορτισμένη η παρουσιάστρια όταν την άκουσε να της λέει αυτό αποκάλυψε πως και η ίδια βλέπει πολύ συχνά τον πατέρα της στον ύπνο της " Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή το ξέρω γιατί έρχεται κι εμένα ο μπαμπάς μου και μου δίνει πολλές φορές λύσεις σε αυτά που σκέφτομαι, που δεν έχω σκεφτεί".

Πηγή: skai.gr

