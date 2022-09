Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αγκαλιά με την Τζούλια Ρόμπερτς και την Αμάλ στο Λονδίνο (βίντεο - φωτογραφίες)

Αγκαλιά με την συμπρωταγωνίστριά του Τζούλια Ρόμπερτς και την σύζυγό του Αμάλ Αλαμουντίν πόζαρε ο πάντα γόης Τζορτζ Κλούνεΐ, στο Λονδίνο, στην πρεμιέρα της ταινίας του «Ticket To Paradise».

Η λαμπερή παρέα μαγνήτισε φυσικά τα φλας των φωτογράφων.

George Clooney and Julia Roberts attended the premiere of their latest film 'Ticket to Paradise' in London https://t.co/To9020PUEZ pic.twitter.com/Id7xQ8Heyv