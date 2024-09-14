Το έχει αποκαλύψει και ο ίδιος ο performer και παρουσιαστής Θάνος Κιούσης πολλές φορές καθώς όπως έχει πει της έκανε πρόταση γάμου ντυμένος Ναύαρχος ενώ όταν κατεβάζει ο ίδιος τα παιδιά τους στο σχολικό το κάνει συνήθως ντυμένος με στολές.

Και είμαστε σίγουροι πως το γέλιο δεν λείπει από την καθημερινότητά τους. Δέκα χρόνια μαζί, 8 ως παντρεμένοι και με δύο παιδιά ο Θάνος Κιούσης και η Ιωάννα Γραμματικού είναι ένα χαμηλών τόνων ζευγάρι που απολαμβάνει την κοινή του ζωή και την οικογένεια που δημιούργησε.

