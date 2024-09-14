Μπέττυ Μαγγίρα: Το «πέσιμο» που ανέβασε την ψυχολογία της , η αντίδρασή της και η Ρίτα Σακελλαρίου

Η Μπέττυ Μαγγίρα οδηγεί και αυτοκίνητο και μηχανή. Όταν όμως χρειάζεται να κατεβεί στο κέντρο για δουλειές και όχι για κάποια επίσημη εμφάνιση που θα πρέπει να είναι καλοντυμένη, βαμμένη και χτενισμένη, προτιμάει να κινείται με τη μηχανή για να κερδίζει χρόνο.

Και αυτό ακριβώς έκανε και χθες που έπρεπε να βρεθεί στο κέντρο για να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητες που είχε και φυσικά πήγε με τη μηχανή.

