Ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά την Ντάιαν Κίτον με την ταινία «Book club: Το επόμενο κεφάλαιο» σε Α' τηλεοπτική μετάδοση

Ο ΣΚΑΪ τιμά την αξιόλογη και βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Νταϊάν Κίτον, εντάσσοντας εκτάκτως στο πρόγραμμά του τη ρομαντική κομεντί BOOK CLUB: ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση, σήμερα στις 17.30.

Στην πολύχρονη καριέρα της, η ηθοποιός και σκηνοθέτις Νταϊάν Κίτον πρωταγωνίστησε σε σπουδαίες ταινίες και συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ήταν υποψήφια και τιμήθηκε με πολλά βραβεία, ενώ προτάθηκε 4 φορές για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και το κέρδισε το 1977 για την ερμηνεία της στην ταινία «Νευρικός Εραστής» (Annie Hall).

Η ταινία Book Club: Το επόμενο κεφάλαιο, που βγήκε στους κινηματογράφους το 2023, είναι η συνέχεια του Book Club του 2018.

Τέσσερις κολλητές φίλες μιας… κάποιας ηλικίας έχουν δημιουργήσει το δικό τους book club, για να συζητούν μαζί τα αγαπημένα τους βιβλία. Η φιλία τους όμως είναι πολύ πιο βαθιά από αυτό το κοινό τους χόμπι. Έτσι, όταν η μία από τις τέσσερις ανακοινώνει ότι πρόκειται να παντρευτεί, οι υπόλοιπες φίλες αποφασίζουν να ταξιδέψουν όλες μαζί στην Ιταλία για το bachelorette party. Όμως οι χαλαρές διακοπές που έχουν σχεδιάσει τους μετατρέπονται σε πραγματική περιπέτεια, καθώς η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου και μυστικά αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια.

