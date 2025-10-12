«The Voice of Greece»: Συνεχίζει ασταμάτητο στην κορυφή της τηλεθέασης

Και το 5ο επεισόδιο των Blind Auditions του «The Voice of Greece», που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, παρέμεινε στην κορυφή της τηλεθέασης, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή σεζόν είναι πιο δυνατή και πιο απολαυστική από ποτέ!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ο μουσικός διαγωνισμός κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 27,1% και την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 18,8%. 2.371.000 τηλεθεατές έγιναν μέλη της αγαπημένης παρέας έστω για 1’.

Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Χ, με τους τηλεθεατές να συμμετέχουν στη διαδικασία, σχολιάζοντας όσα συμβαίνουν στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γιώργος Καπουτζίδης ως παρουσιαστής και ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου ως coaches, δίνουν και απόψε στις 21.00 ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό, διεκδικώντας με κάθε τρόπο ωραίες φωνές και κρατώντας τα ηνία της οικογενειακής διασκέδασης.

