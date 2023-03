Ο ράπερ Central Cee στις 20 Ιουνίου στο ΙΣΝ

Ο 24χρονος Λονδρέζος ράπερ θα αποτελέσει τον headliner στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ

Φέτος το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας τρεις σπουδαίες φεστιβαλικές ημέρες σε δύο σκηνές. Την Τρίτη 20 Ιουνίου, υποδέχονται τον Central Cee, το πιο «καυτό» όνομα του βρετανικού (και όχι μόνο) χιπ-χοπ σήμερα, με πολυπληθές κοινό και στη χώρα μας.

Ο 24χρονος Λονδρέζος ράπερ θα αποτελέσει τον headliner στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε μια μεγάλη φεστιβαλική ημέρα όπου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, την αντίστοιχη θέση στην Πλατεία Νερού θα έχει η Ισπανίδα σούπερ σταρ Rosalia.

Σύντομα, θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα, τόσο για τη συγκεκριμένη ημέρα όσο και για τις άλλες δύο που θα γίνουν στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. Το Release Athens X SNF Nostos πραγματοποιείται στις 20, 21 και 23 Ιουνίου και φέρνει μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής σε δύο stages, στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ζήσουμε ένα συναρπαστικό συναυλιακό τριήμερο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Release Athens 2023.

Ο Central Cee γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1998 και ξεκίνησε να ηχογραφεί μουσική από 14 χρονών. Μέσα σε μια δεκαετία, έχει καταφέρει να γίνει ο πιο διάσημος Βρετανός ράπερ, με πάνω από 8 εκατ. followers και περισσότερα από 2 δις streams. Η κυκλοφορία του πρώτου του mixtape, με τίτλο «Wild West», ήταν ένας καλλιτεχνικός και εμπορικός θρίαμβος. Θα γίνει το Νο1 σε πωλήσεις βρετανικό ντεμπούτο με δύο Top 10 UK singles, ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για τρία Brit Awards ενώ θα κερδίσει δύο GRM Daily Awards, στις κατηγορίες Best Male Artist και Breakthrough Artist of the Year. Το 2021, θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο αφού η περιοδεία του σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία θα γίνει sold out σε μόλις δύο λεπτά.

Στις αρχές της επόμενης χρονιάς, τον Φεβρουάριο του 2022, θα κυκλοφορήσει και το δεύτερο mixtape του, «23». Η κοφτερή του ματιά και το κοινωνικό σχόλιο, παράλληλα με την πρωτοποριακή παραγωγή, τον έχουν ήδη καταξιώσει ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς μουσικούς της γενιάς του. Το 2023, θα πραγματοποιήσει μια μεγάλη περιοδεία σε ολόκληρο τον κόσμο, με προγραμματισμένες εμφανίσεις σε όλα τα σπουδαία φεστιβάλ της Ευρώπης (Primavera Sound, Reading, Glastonbury).

