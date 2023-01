Ο Μπραντ Πιτ ευτυχισμένος με την Ινές ντε Ραμόν στο Μεξικό - Έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά

Ο διάσημος ηθοποιός Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) και η Ινές ντε Ραμόν (Ines de Ramon) καλωσόρισαν το 2023 από το Μεξικό!

Το ζευγάρι έφτασε στο Κάμπο Σαν Λούκας - τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό - λίγες ώρες πριν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και άλλαξαν εκεί τον χρόνο, όσο πιο ιδιωτικά γίνεται.

