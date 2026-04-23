Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Η Ρόδος και η Χάλκη παραμένουν στο επίκεντρο - Δείτε το trailer

Ενδιαφέρουσες ιστορίες και ξεχωριστά ρεπορτάζ από τη Ρόδο και τη Χάλκη, παρουσιάζει σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Ένα απομονωμένο μοναστήρι στη Χάλκη, τα μοναδικά ελάφια της Ρόδου και μια μικρή τενίστρια που οδεύει προς την κορυφή, είναι, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της εκπομπής. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Οκτώ χιλιόμετρα δυτικά από τον οικισμό της Χάλκης, στο τέλος ενός δρόμου, συναντά κανείς το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Αλάργα. Πρόκειται για ένα από τα πιο ονομαστά προσκυνήματα της Δωδεκανήσου και το σημαντικότερο του νησιού. Παρά την απομονωμένη του θέση, το μοναστήρι δεν εγκαταλείπεται ποτέ, με μια ηλικιωμένη Χαλκίτισσα να στέκει εκεί ως φύλακας και προστάτης.

Στη Ρόδο, το ελάφι του νησιού, γνωστό και ως πλατόνι, αποτελεί σύμβολο με ρίζες βαθιές στον χρόνο, όσο και η ιστορία του νησιού των Ιπποτών. Περίπου 80 χιλιόμετρα νότια της πόλης, στον εύφορο κάμπο της Απολακκιάς, χιλιάδες ελάφια έχουν βρει νέο καταφύγιο και τροφή, μετά τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του 2023, που άλλαξαν δραματικά το φυσικό τοπίο της Ρόδου.

Η Ειρήνη Μπεκιάρη ξεκίνησε το τένις σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών. Σήμερα, στα 13 της, μετρά ήδη σημαντικές διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με αμέτρητες ώρες προπόνησης, πειθαρχία και επιμονή, συνεχίζει να κυνηγά το όνειρό της.

