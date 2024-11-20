Σε σοκ ο Δελαπόρτας που έμαθε τον θάνατο του Δημήτρη Σούρα on camera

Ο ξαφνικός χαμός του Δημήτρη Σούρα έχει προκαλέσει σοκ σε όλη την showbiz. Ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος και πολύ στενά συνδεδεμένος με πολλούς καλλιτέχνες και παρουσιαστές. Ο Μάκης Δελαπόρτας επίσης στενά συνδεδεμένος έμαθε On camera τη δυσάρεστη είδηση και δεν μπόρσε να κρύψει το σοκ του.

«Ένας άνθρωπος που ήταν πολύ κοντά στους ηθοποιούς ήταν ο κύριος Δημήτρης Σούρας, που έφυγε σήμερα από τη ζωή…», είπε η ρεπόρτερ, με τον Μάκη Δελαπόρτα να μένει άναυδος.

«Ποιος; Τι εννοείς; Πέθανε ο Δημήτρης; Αυτό που μου λέτε είναι σοκ, δεν το ήξερα. Πότε έγινε αυτό; Σήμερα; Έχω σοκαριστεί, πραγματικά! Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω… Είναι απίστευτο! Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους ξέρω, τους αγαπώ, είμαστε χρόνια δεμένοι! Έχω σοκαριστεί πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω» είπε ο Μάκης Δελαπόρτας.

Στη συνέχεια και ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως τέτοια ήταν και η δική του αντίδραση όταν πρωτοείδε την είδηση χθες στα sites για τη νοσηλεία του στην εντατική, καθώς λόγω της απεργίας δεν εργαζόντουσαν.

