Το 2 στα 2 εχθές των Αετών έβαλε σε σκέψεις τους Τίγρεις που ήδη έχουν θέματα προς επίλυση στο εσωτερικό της Φυλής τους.

Οι ήττες κάνουν τους Κίτρινους στο Survivor να αναρωτηθούν εντονότερα για το ποιοι είναι οι πιο αδύναμοι κρίκοι στην αλυσίδα της ομάδας τους. Κάποιοι αναγνωρίζουν ως τέτοιους τη Γεωργία και τον Mike. Είναι όντως εκείνοι που υστερούν αγωνιστικά ή είναι η στάση τους στο εσωτερικό της ομάδας που τους βάζει στο στόχαστρο κάποιων;

Το αγώνισμα με έπαθλο την επικοινωνία με τους δικούς τους ανθρώπους δίνει στους Κίτρινους τη δυνατότητα της ρεβάνς. Θα καταφέρουν να πάρουν τη νίκη ή οι Πράσινοι θα απολαύσουν ως νικητές ένα ακόμα έπαθλο;

Τα Παιχνίδια δίνουν την ευκαιρία στους Survivors να χαλαρώσουν και να απολαύσουν μικρές εκπλήξεις!

