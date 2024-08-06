Δανάη Μπάρκα: Από τη Σεβίλλη με κράνος στο El Caminito del Rey

Από τη Σεβίλλη ξεκίνησε το ταξίδι της στην Ισπανία η Δανάη Μπάρκα, που τις προηγούμενες μέρες μας έδειξε πολύ όμορφες εικόνες από την πανέμορφη πόλη, γράφοντας ότι της έκλεψε την καρδιά.

Και σήμερα συνεχίζοντας το τουρ στην Ανδαλουσία, στον δρόμο για τη Μάλαγα, επισκέφθηκε ένα μοναδικό μέρος το El Caminito del Rey, ένα φαράγγι πάνω από ένα ποτάμι στο οποίο υπάρχει καρφωμένος στα βράχια ένας ξύλινος εντυπωσιακός πεζόδρομος που προσφέρει καταπληκτική θέα στο στενό φαράγγι El Chorro.

Αυτή τη διαδρομή έκανε η Δανάη Μπάρκα και μοιράστηκε με τους followers της μοναδικά στιγμιότυπα.

«Πεζοπορία 3 ωρών στο Caminito del ray ή αλλιώς «Το μονοπάτι του Βασιλιά». Μία εμπειρία ζωής που σου κόβει την ανάσα» έγραψε και σίγουρα θα συμφωνήσουμε μαζί της.

