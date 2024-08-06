Λογαριασμός
Σάκης Τανιμανίδης: Πού πήγε πριν ξεκινήσει τα γυρίσματα του νέου World Party;

Αυτοσυγκέντρωση και ηρεμία πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα

Σάκης Τανιμανίδης: Που πήγε πριν ξεκινήσει τα γυρίσματα του νέου World Party;

Αυτό χρειαζόταν για να μπορέσει να βγάλει εις πέρας το δύσκολο πρόγραμμα των νέων γυρισμάτων της επιστροφής του World Party με τον Γιώργο Μαυρίδη ξανά μαζί του. Το θρυλικό δίδυμο φεύγει από μέρα σε μέρα για τον πρώτο προορισμό και ο Σάκης Τανιμανίδης έκανε ένα μικρό ταξίδι που ένιωθε ότι χρειαζόταν για να ξεκινήσει με άλλο αέρα.

Έχοντας περάσει όλο τον Ιούλιο οικογενειακά στη Νάξο, καθώς ήξερε πως με το που βγει το πρόγραμμα των γυρισμάτων, αναγκαστικά θα λείψει αρκετό καιρό από το σπίτι.

