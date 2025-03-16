Η επικαιρότητα πρωταγωνίστησε, στην πλειοψηφία των ερωτήσεων, του χθεσινού ένατου επεισοδίου του διαδραστικού τηλεπαιχνιδιού «Η Ελλάδα ψηφίζει».

Για ακόμα ένα Σαββατόβραδο οι τηλεθεατές συμμετείχαν ενεργά στο παιχνίδι με τις απαντήσεις τους διατηρώντας παράλληλα το «Η Ελλάδα ψηφίζει» στην πρώτη θέση της τηλεθέασης με ποσοστό 11.8% στο γενικό σύνολο του κοινού. 1.484.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1΄λεπτό την προσπάθεια των δύο ομάδων να φτάσουν στο μεγάλο έπαθλο.

Οι «Κουμπάροι» μπορεί να μπέρδεψαν αρκετά με τη συγγένειά τους τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο, κατάφεραν όμως να φύγουν νικητές από το πλατό έχοντας κερδίσει 4.309 ευρώ. Η αρχηγός της ομάδας, Μαρία, σταμάτησε την διεκδίκηση την κατάλληλη στιγμή καθώς η επόμενη απάντησή της για την ερώτηση σε ποιον θα εμπιστευόσουν το μεγάλο σου μυστικό, θα τους άφηνε με άδεια χέρια!

Αρκετές από τις ερωτήσεις ήταν εμπνευσμένες από την επικαιρότητα και ο κόσμος αποφάσισε πως ο βανδαλισμός ενός έργου τέχνης συνιστά πράξη βίας για το 83%, ενώ το 17% υποστήριξε πως πρόκειται για πολιτική πράξη.

Την πρόβλεψή του έκανε το τηλεοπτικό κοινό και για το ουκρανικό ζήτημα: το 50% πιστεύει πως πρώτος θα υποχωρήσει ο Πούτιν, το 34% ο Ζελένσκι και το 16% ο Τράμπ.

Ως μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα μας αναγνωρίστηκε από το τηλεοπτικό κοινό η υπογεννητικότητα με ποσοστό 44%, ακολούθησε με 27% η παράνομη μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή με 20% και η Τουρκία με 9%.

Το πιο διαδραστικό παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης θα είναι πάλι κοντά μας με νέες ερωτήσεις και διλήμματα το επόμενο Σάββατο. Στείλτε κι εσείς τα δικά σας μέσω της ειδικής εφαρμογής στο ielladapsifizei.gr . Γίνετε μέλη της πιο διαδραστικής κοινότητας της ελληνικής τηλεόρασης, παίξτε ζωντανά, από το σπίτι σας, και κερδίστε πλούσια δώρα!

