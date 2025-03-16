Η Σταρ Ελλάς 2024, Στέλλα Μιχαηλίδου, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 72ο διαγωνισμό Miss World, ο οποίος θα διεξαχθεί από 7 έως 31 Μαΐου στη Τελανγκάνα της Ινδίας. Η 22χρονη Θεσσαλονικιά παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο «Secret» και μίλησε για την προετοιμασία της.

Πώς αισθάνεσαι που θα εκπροσωπήσεις τη χώρα µας στον 72ο διαγωνισµό Miss World 2025;

Είναι μεγάλη τιμή και τεράστια ευθύνη. Δεν πρόκειται µόνο για έναν διαγωνισμό ομορφιάς, αλλά για μια παγκόσμια πλατφόρμα, έναν θεσμό που προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά, τη φιλανθρωπία και τη γυναικεία ενδυνάμωση. Ως αθλήτρια, βιώνω αυτή τη συμμετοχή όπως οι αθλητές που διαγωνίζονται σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι λόγοι είναι οι ίδιοι: η προσωπική υπέρβαση, η συνεχής εξέλιξη και η περηφάνια τού να σηκώνεις τη σημαία της χώρας σου σε μια παγκόσμια σκηνή. Προετοιμάζομαι µε πειθαρχία, αφοσίωση και όραμα, ακριβώς όπως θα έκανε ένας αθλητής πριν από μια σημαντική διοργάνωση. Επίσης, είμαι ευγνώμων που θα έχω την ευκαιρία να συνδεθώ µε γυναίκες από σχεδόν 120 χώρες και να μάθω από τις ιστορίες τους.

Θα ήθελες να φέρεις το στέμμα, όπως έκανε η Ειρήνη Σκλήβα το 1996;

Η Ινδία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα µας, καθώς το 1996, εκεί ακριβώς, η Ειρήνη Σκλήβα κατέκτησε το στέμμα της Miss World. Επομένως, το να επιστρέφουμε σε αυτόν τον τόπο κάνει τη συμμετοχή µου ακόμα πιο ξεχωριστή. Φυσικά, το να φέρω το στέμμα στην Ελλάδα, όπως έκανε η Ειρήνη Σκλήβα, θα ήταν ένα όνειρο και μια τεράστια τιμή. Όμως, για µένα, η συμμετοχή στον Miss World 2025 δεν αφορά µόνο το στέμμα. Είναι μια ευκαιρία να αναδείξω τις αξίες και τη δυναμική της σύγχρονης Ελληνίδας σε μια παγκόσμια σκηνή, είτε αυτό συνοδευτεί από ένα στέμμα είτε από μια παρουσία αντάξια της ιστορίας µας. Και η Ελλάδα είναι και το παρόν και το μέλλον της. Μια χώρα που εξελίσσεται, εμπνέει και αναδεικνύει δυναμικές, πολυδιάστατες γυναίκες, µε όραμά. Γυναίκες που δεν περιορίζονται σε στερεότυπα, που εξελίσσονται, διεκδικούν και δεν φοβούνται να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί.

Στην προσωπική σου ζωή πώς είσαι; Σε φλερτάρουν οι άνδρες;

Στην προσωπική µου ζωή είμαι απλή, αυθεντική και χαλαρή. Εκτιμώ τις ουσιαστικές σχέσεις και τους ανθρώπους που µε κάνουν να νιώθω ο εαυτός µου. Όσο για το φλερτ, ναι, υπάρχει, όπως συμβαίνει µε κάθε γυναίκα. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα της επικοινωνίας. Εκτιμώ έναν άντρα που θα µε προσεγγίσει µε ευγένεια και σεβασμό παρά κάποιον που απλώς εντυπωσιάζεται από την εικόνα µου.

