Κατερίνα Τσάβαλου: Η κόρη μου με μαθαίνει να λέω αυτό που θέλω, γιατί δεν το έκανα πριν

Tα χρόνια περνάνε και η Κατερίνα Τσάβαλου ανήκει σε αυτή τη σπάνια κατηγορία ανθρώπων που μένουν πάνω κάτω ίδιοι. Η ίδια έχει πει πολλές φορές ότι είναι θέμα DNA. Σίγουρα πάντως η ερμηνευτική της ηλικία δεν συμβαδίζει με την παραγματική. Μιλώντας στο περιοδικό Λοιπόν η γλυκιά ηθοποιός που είδε την περσινή χρονιά τη ζωή της να αλλάζει παίρνοντας και την απόφαση με τον σύζυγό της από κοινού να δώσουν τέλος στον γάμο τους, αποκαλύπτει πώς είναι για εκείνη το μετά.

-Μετάνιωσες ποτέ για το ότι έγινες ηθοποιός;

«Δεν μετάνιωσα ποτέ. Ήταν κάτι που ήθελα από μικρή και έχω καταφέρει να ζω από αυτό. Εντάξει κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο. Μερικές φορές με το παιδί βλέπω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά επί της ουσίας μέσα μου δεν μπορώ να μετανιώσω για κάτι που ήθελα τόσο πολύ».

-Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να γίνεις ηθοποιός;

«Δεν ξέρω. Ήταν μια ανάγκη μου να επικοινωνήσω και το ήθελα από παιδί. Ήθελα να κάνω βουτιά με τον εαυτό μου».

-Χρειάστηκε ποτέ να κάνεις ψυχοθεραπεία;

«Βέβαια, έκανα έξι χρόνια ατομική ψυχοθεραπεία και κατά καιρούς κάνω. Όπως και τώρα που συνέβησαν κάποια σημαντικά γεγονότα στη ζωή μου. Με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μέσα από την ψυχοθεραπεία έμαθα να διαχειρίζομαι και να καταλαβαίνω γιατί έκανα κάποιες επιλογές και μου συνέβησαν ορισμένα πράγματα».

-Η ψυχοθεραπεία σε βοήθησε στο κομμάτι του διαζυγίου σου με τον Δημήτρη Στεργίου;

«Βέβαια, η ψυχοθεραπεία με βοήθησε στο πώς να διαχειριστώ τον χωρισμό τόσο για μένα όσο και για το παιδί. Με την ψυχοθεραπεία καταλαβαίνεις γιατί σου συμβαίνουν πολλά πράγματα και πώς να τα αντιμετωπίσεις».

-Είχες δηλώσει ότι το διαζύγιό σου το παίρνεις σαν αποτυχία. Γιατί είσαι τόσο σκληρή με τον εαυτό σου;

«Πάντα είμαι σκληρή με τον εαυτό μου, είμαι αυστηρή. Και πολλά πράγματα τα στρέφω στον εαυτό μου, αλλά το δουλεύω και αυτό. Όταν κάνεις οικογένεια είναι διαφορετικό. Εγώ και ο Δημήτρης είμαστε πάνω από όλα γονείς. Δεν είμαστε μαζί ως ζευγάρι, αλλά ως γονείς θα είμαστε πάντα μαζί».

-Το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης υπάρχει στο μυαλό σου;

«Δεν έχω τίποτα από όλα αυτά στο μυαλό μου, αυτά έρχονται. Γενικά δεν το ψάχνω, δεν το έψαχνα και ποτέ. Δεν είμαι ούτε αρνητική ούτε θετική, ότι είναι να έρθει κάπως έρχεται. Πάντα έτσι γινόταν σε μένα. Ο έρωτας είναι και απρόβλεπτος»

-Ο ερχομός της κόρης σου πόσο άλλαξε τη ζωή σου;

«Η κόρη μου, άλλαξε τη ζωή μου εντελώς. Τις προτεραιότητές μου, το τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι. Μου δίνει κίνητρο, πλέον βλέπω τον κόσμο διαφορετικά, όπως και κάθε είδους σχέση. Είναι ένας καινούργιος κόσμος και με κάνει να θέλω να γίνομαι καλύτερη».

-Λένε ότι τα παιδιά μας μαθαίνουν πράγματα, εσένα τι σε έμαθε η κόρη σου;

«Κάθε μέρα με μαθαίνει πράγματα. Η κόρη μου με μαθαίνει να λέω αυτό που θέλω, γιατί δεν το έκανα πριν και φυσικά να βλέπω τον κόσμο με μια πιο φρέσκια ματιά. Με έναν άλλον ενθουσιασμό».

