Ο Bad Bunny γράφει ιστορία στα βραβεία Grammy

Πέρασαν τρία χρόνια από τότε που το «Un Verano Sin Ti» έγινε το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ που κέρδισε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς και τώρα με την τελευταία κυκλοφορία του «Debí Tirar Más Fotos» ο Bad Bunny διεκδικεί και πάλι βραβείο.

Επιπλέον, το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του χάρισε επίσης υποψηφιότητες στις κατηγορίες Τραγούδι και Ηχογράφηση της χρονιάς. Ο Bad Bunny είναι ο δεύτερος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που είναι υποψήφιος στις δύο κατηγορίες και ο πρώτος που διεκδικεί βραβεία και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες την ίδια χρονιά. («Το Despacito» ήταν το πρώτο ισπανόφωνο τραγούδι που εμφανίστηκε τόσο στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς όσο και στην κατηγορία Τραγούδι της Χρονιάς το 2018).

Το «Debí Tirar Más Fotos» άλμπουμ με μηνύματα πολιτισμικής ενδυνάμωσης, είναι υποψήφιο σε έξι κατηγορίες. Ο Bad Bunny είναι επίσης υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερου Εξωφύλλου Άλμπουμ (μια νέα κατηγορία), Καλύτερου Άλμπουμ Urban Μουσικής και Καλύτερης Παγκόσμιας Μουσικής Ερμηνείας για το «EoO».

Το έκτο σόλο άλμπουμ του κυκλοφόρησε στις 5 Ιανουαρίου μέσω της Rimas Entertainment και ακολουθεί το προηγούμενο, «Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana», το οποίο ήταν υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία Καλύτερου Άλμπουμ Urban μουσικής το 2025.

«Στο απόγειο της καριέρας και της δημοφιλίας μου, θέλω να δείξω στον κόσμο ποιος είμαι, ποιος είναι ο Μπενίτο Αντόνιο και ποιο είναι το Πουέρτο Ρίκο» είπε o τραγουδιστής όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ.

«Πάντα ήμουν ειλικρινής με τους ακολούθους μου και μέσα από αυτή τη νέα παραγωγή, θα συνεχίσουν να μαθαίνουν περισσότερα για μένα, όπως κι εγώ ανακαλύπτω περισσότερα για τον εαυτό μου» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

