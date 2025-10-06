Exathlon με τον Γιώργο Καράβα: Ημητελικός γεμάτος πάθος κι ένταση

Ξεκινάει απόψε, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με τον Ημιτελικό η εβδομάδα που θα μας οδηγήσει στον μεγάλο τελικό, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Δύο πολύ δυνατοί αγώνες Play Offs έρχονται στο νέο επεισόδιο. Καθώς τα περιθώρια στενεύουν οι αθλητές, τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες αγωνίζονται με ακόμη περισσότερο πάθος για τη νίκη. Κανένας δε θέλει λίγο πριν το τέλος να βρεθεί στη θέση του μονομάχου...

Η ένταση και οι αναμετρήσεις στα Play Offs θυμίζουν σε πολλές περιπτώσεις αγώνες τελικού με τις προκρίσεις να κρίνονται στον πόντο!

Στέλλα Ανδρεάδου, Δώρα Νικολή, Βίκυ Πετεινάρη, Μαίρη Πετεινάρη, Γιώργος Γκιουλέκας, Φάνης Μπολέτσης, Ντάνιελ Νούρκα και Άρης Σοϊλέδης μπαίνουν στα παρκούρ με το βλέμμα στραμμένο στο στόχο και τη νίκη. Ποιοι θα καταφέρουν να αποφύγουν τον κίνδυνο των Play Outs και ποιοι θα ετοιμαστούν για μία δύσκολη μονομαχία;

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

EXATHLON Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Δείτε το τρέιλερ:

