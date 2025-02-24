Kate Hudson: Εξήγησε γιατί έγραψε τραγούδι για τη διάσημη μητέρα της

Η Κέιτ Χάντσον κυκλοφόρησε σε μία νέα πολυτελή έκδοση το πρώτο της άλμπουμ «Glorious», στο οποίο περιλαμβάνεται η μπαλάντα «Right on Time» που αναφέρεται στη μητέρα της, ηθοποιό Γκόλντι Χόουν.

«Αυτό το τραγούδι με συγκινεί», ανέφερε η Κέιτ Χάντσον σε συνέντευξή της στην εφημερίδα LA Times. «Είναι η μαμά μου», πρόσθεσε.

Μεγαλωμένη ανάμεσα στο Λος Άντζελες και το Κολοράντο από τη Χόουν και τον επί χρόνια σύντροφό της, τον ηθοποιό Κερτ Ράσελ, η Χάντσον έγινε γνωστή στο Χόλιγουντ με τον ρόλο της ως ιδεαλίστρια γκρούπι, με εμμονή με τη ροκ και το όνομα Πένι Λέιν, στο «Almost Famous» του 2000.

«Απλά συνέβη. Η Λίντα Πάουερ (παραγωγός του άλμπουμ) χρειάστηκε να πάρει ένα τηλέφωνο και έτσι βγήκε έξω και έπαιζα αυτή τη μελωδία στο πιάνο. Επέστρεψε και είπε: "Αυτό είναι πολύ καλό - τι κάνεις;". Είπα: "Δεν ξέρω, μόλις άρχισα να το γράφω. Αισθάνομαι σαν να είναι η μαμά μου"», εξήγησε η ηθοποιός και τραγουδίστρια απαντώντας στην ερώτηση γιατί θέλησε να γράψει για τραγούδι για τη μητέρα της.

Οι στίχοι είναι πραγματικοί, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Γκόλντι Χόουν συνήθιζε να τυλίγει τα πόδια της επειδή είχε τρύπες στο κάτω μέρος της Cadillac, του αυτοκινήτου του πατέρα της. «Και έτσι τύλιγε τα πόδια της ενώ την πήγαινε στο μάθημα χορού. Όταν έφτανε εκεί, έπρεπε να τα ξεπαγώνει σε ζεστό νερό γιατί ήταν παγωμένα», πρόσθεσε.

Στην επισήμανση ότι δεν γράφουν συχνά οι άνθρωποι τραγούδια για τους γονείς τους, η Κέιτ Χάντσον απάντησε: «Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις ιστορίες των γονιών μας. Και η ιστορία της είναι εκπληκτική, πόσο άγρια ήταν η πορεία για αυτό το κοριτσάκι που ξεκίνησε από το Τακόμα Παρκ του Μέριλαντ και έγινε σταρ. Η γιαγιά μου - η μαμά της μαμάς μου - έζησε μαζί μας όταν μεγάλωσα και υπάρχει κάτι στο να πηγαίνεις στο δωμάτιο της γιαγιάς σου και να ακούς τις ιστορίες της και να κατανοείς την ιστορία σου. Ζω επτά τετράγωνα μακριά από τη μαμά μου τώρα, και έρχεται κάθε μέρα».

Πηγή: skai.gr

