Γιώργος Καράβας-Ραφαέλα Ψαρρού: Οι χιονισμένες διακοπές με τα παιδιά τους στη Βουλγαρία

Στο ski resort του Μπόροβετς στη Βουλγαρία ταξίδεψαν ο Γιώργος Καράβας με τη σύζυγό του, Ραφαέλα Ψαρρού και τα δύο τους παιδιά, τον Φίλιππο και την Καλλιόπη.

Διαβάστε ακόμα : Επικό parking challenge για τη Δανάη Παππά! Δείτε τι έκανε και «έφαγε» ποινή!

Και οι δύο ανέβασαν στιγμές από το ταξίδι τους από την στιγμή που αναχώρησαν αεροπορικώς μέχρι τα νυχτερινά παιχνίδια των παιδιών τους στο χιόνι αλλά και τις λιχουδιές που απόλαυσαν.

Το Μπόροβετς ένα από τα παλαιότερα χειμερινά θέρετρα της χώρας, με ιστορία από το 1896. Μαζί με το Μπάνσκο και το Παμπόροβο αποτελούν την τριάδα των δημοφιλών χειμερινών προορισμών της Βουλγαρίας. Εκεί έχουν διοργανωθεί δύο Παγκόσμιοι αγώνες σκι, ενώ η πίστα διάθλου θεωρείται μία από τις καλύτερες στον κόσμο. Εγκατεστημένο στο όρος Ρίλα, η βάση του βρίσκεται στα 1.350 μέτρα, ενώ οι υψηλότερες πίστες του φτάνουν σε υψόμετρο 2.600 μέτρων. H κορυφή του ονομάζεται Μουσάλα, είναι η υψηλότερη της Βαλκανικής Χερσονήσου και βρίσκεται σε ύψος 2.925 μέτρα. Παράλληλα προσφέρει την εμπειρία του νυχτερινού σκι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.