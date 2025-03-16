Ο Νίκος Καρβέλας βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο «Hotel Ermou», όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση, και κάποια στιγμή πήρε το μικρόφωνο στα χέρια του, για να μοιραστεί μια άγνωστη ιστορία από το παρελθόν, για ένα από τα τραγούδια του.

Πιάνοντας το μικρόφωνο, ο Νίκος Καρβέλας μοιράστηκε με το κοινό την άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι «Κακά Παιδιά», αφήνοντας τους παρευρισκόμενους έκπληκτους. Όπως αποκάλυψε, αρχικά είχε σκοπό να το ερμηνεύσει ο ίδιος. Όταν το άκουσε για πρώτη φορά η Άννα Βίσση, ενθουσιάστηκε, αλλά ξαφνικά όπως ανέφερε ο καλλιτέχνης εκείνη εξαφανίστηκε.

«Πήγα να τη βρω και ήταν στην τουαλέτα, καθόταν στη λεκάνη και έκλαιγε», περιέγραψε ο δημιουργός, εκφράζοντας την απορία του για την αντίδραση της Άννας Βίσση.

Τελικά, η Άννα Βίσση, μέσα σε λυγμούς, του αποκάλυψε τον λόγο: «Θέλω να το πω εγώ», είχε πει τότε στον Νίκο Καρβέλα και όλα άλλαξαν. Έτσι, το τραγούδι πέρασε στην ιστορία. Λίγο αργότερα, ο Νίκος Καρβέλας έκανε τη χάρη στην Άννα Βίσση και τραγούδησαν μαζί, χαρίζοντας στο κοινό μια μοναδική στιγμή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.