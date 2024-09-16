Νίκος Αναδιώτης: Ο λόγος που αποφάσισαν με τη γυναίκα του να μην αλλάξουν τίποτα στη ζωή τους παρά την εκλογή του στην Ευρωβουλή

Εδώ και αρκετά χρόνια ο Νίκος Αναδιώτης έχει μετακομίσει και ζει μόνιμα με την οικογένειά του στην πατρίδα του το Αίγιο. Οι λόγοι για αυτή τους την απόφαση είχαν να κάνουν αρχικά με τη μείωση του κόστους ζωής -εκεί έχει δικό του σπίτι- αλλά στη συνέχεια εκτίμησαν την ποιότητα που τους προσφέρει η ζωή στην επαρχία και σήμερα που μετά την εκλογή του στην Ευρωβουλή οικονομικό θέμα δεν υπάρχει παραμένουν εκεί και ο λόγος θα σας ξαφνιάσει.

Ο Νίκος Αναδιώτης μίλησε σήμερα στην Όλγα Λαφαζάνη και στο Happy Day ακριβώς από τον τόπο που αποφάσισε να είναι η κατοικία του, το όμορφο Αίγιο.

«Αποφασίσαμε από κοινού με τη Βασιλική είναι τα προτερήματα που θέλουμε να έχουμε ως ζωή κι ως οικογένεια είναι εδώ να μην τα αλλάξει τίποτα. Είναι αρκετά τα χρόνια. Θα ξεκινήσουμε έτσι κι έχει ο Θεός» είπε ο Ευρωβουλευτής πια, Νίκος Αναδιώτης.

-Η Βασιλική πώς αντέδρασε όταν της πρωτοείπες ότι θα θέσεις υποψηφιότητα;

«Απόρησε, Βγήκε λίγο έξω από τα νερά της. Δεν ήθελε να βγει έξω από αυτό το ας πούμε comfort zone που είχαμε δημιουργήσει. Της εξήγησα τους λόγους που το επέλεξα, όταν κι αυτή το συνειδητοποίησε ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική».

Πού μένει στις Βρυξέλλες;

«Προς το παρόν μένω σε ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες αλλά θέλω να έχω ένα σπίτι εκεί. Δεν μπορώ να πηγαινοέρχομαι, θέλω να έχω τη βάση μου, για να νιώθω πιο ασφαλής. Οι ερωτήσεις που θα κάνω στην Ευρωβουλή θα αφορούν μόνο την Ελλάδα, θα αγωνιστώ για λιγότερα προβλήματα», δηλώνει ο Νίκος Αναδιώτης και συνεχίζει παραδεχόμενος πως τα χρήματα που κερδίζει πια είναι πάνω από τον μέσο όρο κατά πολύ:

«Η αμοιβή ενός ευρωβουλευτή είναι παραπάνω από του μέσου Έλληνα αλλά δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας και τις ανάγκες μας ως οικογένεια, γιατί σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Ρώτησα τη γυναίκα μου αν θέλει να πάμε τα παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο ή να μετακομίσουμε στις Βρυξέλλες τώρα που έγινα ευρωβουλευτής και αμέσως ήταν αρνητική».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.