Νικόλ Άβαντ: Μέσα από το προσωπικό της δράμα έγραψε ένα βιβλίο για το πώς να μετατρέψεις τον πόνο σε σκοπό Ψυχαγωγία 11:57, 18.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

67

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Είναι παντρεμένη με τον Τεντ Σαράντος, συνδιευθύνοντα σύμβουλο της πλατφόρμας streaming, Netflix από το 2009