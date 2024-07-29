Λογαριασμός
Αργύρης Πανταζάρας: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό

Έφυγε από την ζωή πολύ αγαπημένο του πρόσωπο

Ο Αργύρης Πανταζάρας περνά δύσκολες στιγμές καθώς πενθεί για την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου του προσώπου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ταχυδρόμος» της Μαγνησίας, ο ταλαντούχος ηθοποιός έχασε τον πατέρα του, ο οποίος ήταν 67 ετών και αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας.

Ο πατέρας του, Κωνσταντίνος Πανταζάρας, ήταν μέχρι πρόσφατα καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτισαν χθες στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας του Νοσοκομείου Βόλου, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας.

Αργύρης Πανταζάρας
