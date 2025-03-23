Για ένατο Σαββατόβραδο στη σειρά οι τηλεθεατές επέλεξαν το «Η Ελλάδα ψηφίζει», διατηρώντας το μοναδικό διαδραστικό τηλεπαιχνίδι-σόου στην κορυφή της προτίμησης του κοινού. 1.490.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1΄το πρόγραμμα, το οποίο παρέμεινε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στο γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 12,3% ενώ στο 15-44 σημείωσε 10,5%.

Η βραδιά ξεκίνησε με παραδοσιακή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα του Δήμου Ασπροπύργου που χόρεψαν τα «Κλεφτόπουλα».

Τα «Χαμένα κορμιά» συνάντησαν στο πλατό «Τα παιδιά από την Πάτρα» και το παιχνίδι ξεκίνησε!

Οι ερωτήσεις ήταν στο κλίμα των ημερών και όπως αποδείχθηκε το 51% των τηλεθεατών το τετραήμερο θα δουλέψει, ενώ το 49% έχει πάρει άδεια!

Δείτε τα αποσπάσματα:

Πιο πειστικό ηθοποιό στο ρόλο του, το τηλεοπτικό κοινό ψήφισε τον Μάνο Κατράκη ως «Κολοκοτρώνη» με ποσοστό 42% και ακολούθησαν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ως «Παπαφλέσσας» με 39% και η Τζένη Καρέζη ως «Μαντώ» με 19%.

Στη στρατιωτική παρέλαση, τις εντυπώσεις κερδίζουν οριακά οι Ειδικές Δυνάμεις με 36% από τους Εύζωνες, που ήρθαν δεύτεροι με 35%, ενώ ακολουθούν τα άρματα με 27% και οι μπάντες με 2%.

Τα «παιδιά από την Πάτρα» ενώ έφτασαν στην ερώτηση του τελικού και επέλεξαν να πάνε μέχρι τέλους, δεν κατάφεραν να επιλέξουν σωστά τη σειρά για το δημοφιλέστερο σλόγκαν διαφήμισης χάνοντας 17.610 ευρώ!



Νέες ερωτήσεις έρχονται στις οθόνες μας το επόμενο Σάββατο και μπορούμε όλοι να πούμε την άποψή μας ψηφίζοντας μέσω της ειδικής εφαρμογής στο ielladapsifizei.gr , διεκδικώντας παράλληλα πλούσια δώρα από το σπίτι!

